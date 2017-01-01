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Украина увеличила экспорт водки почти на треть

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В этому году больше всего украинской водки было экспортировано в страны Евросоюза – на 9,6 млн долларов.
Украинская водка пользуется спросом в мире
Украинская водка пользуется спросом в мире
depositphotos.com

Украинские предприятия увеличили за три года экспорт водки на 28,4% в денежном выражении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата в понедельник, 23 декабря.

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В январе-октябре этого года Украина поставила за рубеж водки на 43,8 млн долларов, тогда как в январе-октябре 2016-го этот показатель составлял 34,1 млн долларов, – говорится в сообщении.

В этому году больше всего украинской водки было экспортировано в страны ЕС – на 9,6 млн долларов. Больше всего – в Латвию и Польшу – на 2,85 млн долларов и 2,8 млн долларов соответственно. Германия и Эстония купили украинской водки на 1,3 млн долларов и 1 млн долларов.

В страны СНГ в течение отчетного периода Украина поставила водки на 9,1 млн долларов. Больше всего – в Казахстан, на 4,5 млн долларов, Армению – на 2,1 млн долларов и в Молдову – на 1,1 млн долларов.

В Азию Украина экспортировала водки на 8,6 млн долларов, в Америку – на 4,1 млн долларов, в том числе в США – на 3,9 млн долл.

Напомним, Украина экспортировала рекордное количество агропродовольственной продукции.

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Теги: Украина, алкоголь, экспорт, водка, Госстат
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