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Fitch повысил рейтинг ПриватБанка

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Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента всех четырех госбанков, но показатель жизнеспособности улучшен только для Привата.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности украинского ПриватБанка
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности украинского ПриватБанка
depositphotos.com

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (viability rating) украинского ПриватБанка с уровня В- до В. Об этом говорится в релизе агентства, опубликованном в понедельник, 23 декабря.

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Отмечается, что повышение рейтинга ПриватБанка отражает укрепление его финансовых показателей, в том числе, стабилизации качества активов, уменьшение количества унаследованных проблемных активов и повышение рентабельности, подкрепленной возвратом к росту кредитования и снижением расходов на обесценение кредитов.

При этом подтверждение рейтинга жизнеспособности Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка, вместо прогнозируемого повышения, обусловлено большим количеством проблемных кредитов, которые потенциально могут оказывать сильное давление на капитал банков.

По мнению экспертов, каждый из четырех банков продолжает зависеть от высокорисковой текущей ситуации в Украине, значительной долларизации кредитования и связи с кредитным профилем суверенных эмитентов, из-за наличия значительных пакетов государственных облигаций - от 28% до 56% - в общем объеме активов финучреждений.

Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте всех четырех госбанков на уровне B с позитивным прогнозом.

Напомним, Коломойский возглавил набсовет телеканала 1+1.

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Теги: рейтинг, Fitch, ПриватБанк, Приватбанк новости
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