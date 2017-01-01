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Герус сообщил, на что потратят долг Газпрома

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Отсуженные три миллиарда долларов, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза, сообщил глава энергетического комитета Рады.
Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у Газпрома деньги
Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у Газпрома деньги
president.gov.ua

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус в студии Громадського.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза.

“Во-первых, у них (у Нафтогаза - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета“, - рассказал Герус

Напомним, Украина зафиксировала цену на транзит газа для “Газпрома“ на 5 лет.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, долги, газовые контракты, газовые переговоры, Стокгольмский арбитраж, Андрей Герус
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