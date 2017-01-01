Герус сообщил, на что потратят долг Газпрома

Отсуженные три миллиарда долларов, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза, сообщил глава энергетического комитета Рады.

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус в студии Громадського.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза.

“Во-первых, у них (у Нафтогаза - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета“, - рассказал Герус

Напомним, Украина зафиксировала цену на транзит газа для “Газпрома“ на 5 лет.



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