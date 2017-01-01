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В России рассказали о судьбе Северного потока-2

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Министр энергетики России заверил, что никакие попытки сорвать завершающий этап строительства не сработают.
РФ намерена достроить Северный поток-2
РФ намерена достроить Северный поток-2
nord-stream2.com

Несмотря на введенные США санкции, газопровод Северный поток-2 будет достроен. Об этом в интервью РБК заявил министр энергетики России Александр Новак.

“Пока преждевременно говорить, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить Северный поток-2. Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций.. Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы“, – сказал он.

Напомним, подрядчик Северного потока-2 отвел суда из района прокладки трубопровода.

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Теги: Северный поток, российский газ, газопровод
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