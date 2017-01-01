В России рассказали о судьбе Северного потока-2

Министр энергетики России заверил, что никакие попытки сорвать завершающий этап строительства не сработают.

Несмотря на введенные США санкции, газопровод Северный поток-2 будет достроен. Об этом в интервью РБК заявил министр энергетики России Александр Новак.

“Пока преждевременно говорить, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить Северный поток-2. Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций.. Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы“, – сказал он.

Напомним, подрядчик Северного потока-2 отвел суда из района прокладки трубопровода.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram