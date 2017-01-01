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Alibaba стала самой дорогой компанией в Азии

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Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд. Это на 60% выше прошлогоднего показателя.
Акции Alibaba будут и дальше дорожать, прогнозируют аналитики
Акции Alibaba будут и дальше дорожать, прогнозируют аналитики
depositphotos.com

Капитализация китайского интернет-гиганта Alibaba Group превысила $500 млрд. Компания вышла на первое место по этому показателю в Азии, сообщает Nikkei в четверг, 26 декабря.

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Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее. В то время как у Amazon рост рыночной капитализации составил за год 20%.

В мировом рейтинге Alibaba Group расположилась на седьмом месте – на одну строчку ниже, чем Facebook с капитализацией $588 млрд. В этом году Alibaba Group провела вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, в ходе которого привлекла $12,3 млрд.

Отмечается, что тенденция роста стоимости акций технологических компаний в азиатском регионе будет сохраняться и в следующем году.

Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У нее есть собственная электронная платежная система Alipay, несколько дочерних интернет-площадок – Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, около 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.

Напомним, Alibaba установила рекорд продаж: $38 млрд за день.

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Теги: интернет, Китай, торговля, продажи, капитализация, продажа, Alibaba, Интернет-магазин
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