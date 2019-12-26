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Регулятор резко повысил цены на услуги облгазов

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Тарифы на распределение газа повысят в два этапа: на 40% с начала следующего года и на 20% с июля.
Тарифы на распределение газа повысят для 44 операторов ГРС
Тарифы на распределение газа повысят для 44 операторов ГРС
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Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение повысить тарифы газораспределительных сетей (ГРС), сообщает ExpoConsulting.

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Отмечается, что тарифы на распределение газа повысят для 44 операторов ГРС в течение первого полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).

Так, с 1 января 2020 года тарифы повысят на 40%, а с 1 июля - еще на 20%.

В утвержденном расчете предусмотрен поэтапный рост расходов на зарплаты операторов ГРС в течение первого квартала 2020 года в среднем на 50%. Кроме того, на финансирование капитальных расходов ГРС в тарифах планируется предусмотреть 789 млн грн (без НДС).

Напомним, в Украине проведут капремонт газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

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Теги: повышение тарифов, НКРЭКУ, облгаз
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.12.2019, 15:04
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Нац комиссия вся состоит из лоббистов и напрямую имеет прибыль от лоббирования интересов Облгазов. Если проследить все их решения, то даже ребенку это станет ясно.
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