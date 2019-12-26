Украэрорух оценил потери из-за Крыма и Донбасса

За пять лет количество полетов над Украиной сократилось на 44% - до 300 тысяч.

С 2014 года Украэрорух недополучил 19 млрд гривен из-за сокращения объемов полетов в районе неподконтрольных Донбасса и Крыма. Об этом сообщил и.о. директора Украэроруха Андрей Ярмак в интервью НВ Бизнес.

“Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году - всего около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 млрд грн“, - отметил Ярмак.

По его словам, в 2013 году наибольшая доля приходилась на транзитные полеты - 65%. И в основном, это были полеты в Симферопольском FIR-e (район полетной информации) из Европы в страны Юго-Восточной Азии.

Сейчас, как отметил Ярмак, транзитные потоки составляют не более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. Это в основном транзит с юга на север и обратно.

Напомним, в Кабмине заговорили о банкротстве крупнейшей авиакомпании Украины.

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