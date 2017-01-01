НБУ начал взыскание 1,5 млрд с экс-нардепа Жеваго

Банк Жеваго задолжал центробанку 6,6 миллиардов гривен. Часть задолженности намерены взыскать с самого экс-нардепа.

Регулятор ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго Пресс-центр НБУ

Национальный банк обратился в исполнительную службу с просьбой взыскать с экс-нардепа, бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 1,539 млрд грн, сообщается на сайте регулятора в четверг, 26 декабря.

“Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн“, - сообщили в НБУ.

Регулятор ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго и подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков.

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В НБУ добавили, что Жеваго пытался обжаловать решение Шевченковского райсуда Киева, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения райсуда.

Напомним, в НБУ рассказали о главных ожиданиях МВФ от Украины.

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