Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ начал взыскание 1,5 млрд с экс-нардепа Жеваго

Комментариев: 0
Банк Жеваго задолжал центробанку 6,6 миллиардов гривен. Часть задолженности намерены взыскать с самого экс-нардепа.
Регулятор ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго
Регулятор ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго
Пресс-центр НБУ

Национальный банк обратился в исполнительную службу с просьбой взыскать с экс-нардепа, бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 1,539 млрд грн, сообщается на сайте регулятора в четверг, 26 декабря.

“Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн“, - сообщили в НБУ.

Регулятор ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго и подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков.

Читай также: НБУ просит банки снизить ставки по депозитам

В НБУ добавили, что Жеваго пытался обжаловать решение Шевченковского райсуда Киева, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения райсуда.

Напомним, в НБУ рассказали о главных ожиданиях МВФ от Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: банки, долги, Жеваго, НБУ, Нацбанк, Костянтин Жеваго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь