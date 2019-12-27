Укртелеком передумал повышать тарифы в новом году

Ранее компания анонсировала повышение тарифов на телефонию для населения с января 2020 года, но теперь отказалась от планов.

Компания Укртелеком не будет повышать тарифы с начала 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 27 декабря.

“Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии. Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено“, - сказано в сообщении.

При этом в компании заявили, что есть “необходимость повышения цен“ из-за роста затрат на предоставление услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи, заявили в пресс-службе.

Читай также: Когда в Украине появится 5G

Тем не менее, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины в связи с ее социальной значимостью для населения, отмечается в сообщении.

Напомним, сколько украинцев не пользуется интернетом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram