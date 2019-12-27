Укртелеком передумал повышать тарифы в новом году
Компания Укртелеком не будет повышать тарифы с начала 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 27 декабря.
“Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии. Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено“, - сказано в сообщении.
При этом в компании заявили, что есть “необходимость повышения цен“ из-за роста затрат на предоставление услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи, заявили в пресс-службе.
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Тем не менее, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины в связи с ее социальной значимостью для населения, отмечается в сообщении.
Напомним, сколько украинцев не пользуется интернетом.
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