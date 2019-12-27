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Укртелеком передумал повышать тарифы в новом году

Комментариев: 2
Ранее компания анонсировала повышение тарифов на телефонию для населения с января 2020 года, но теперь отказалась от планов.
Укртелеком передумал повышать тарифы с нового года
Укртелеком передумал повышать тарифы с нового года
flickr.com

Компания Укртелеком не будет повышать тарифы с начала 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 27 декабря.

“Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии. Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено“, - сказано в сообщении.

При этом в компании заявили, что есть “необходимость повышения цен“ из-за роста затрат на предоставление услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи, заявили в пресс-службе.

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Тем не менее, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины в связи с ее социальной значимостью для населения, отмечается в сообщении.

Напомним, сколько украинцев не пользуется интернетом.

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Теги: цены, тарифы, Укртелеком
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Комментариев (2)
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Антибес    27.12.2019, 16:59
Оценка:  -2
Антибес
Кому это гувно нужно!Нормальные люди ещё до"пэрэмоги"отказались от стационарного телефона чтобы дармоедов этих не поощрять.
гость  (аноним)  27.12.2019, 16:58
Оценка:  +1
гость
повышайте! ваши радиоточки и проводной тел нах никому не нужен! в нашем доме только у совковых бабушек остались! и те откажутся!
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