Укроборонпром и Антонов заключили ряд договоренностей

Стороны договорились, что Антонов продолжит создавать самолеты, а Укроборонпром будет заниматься вопросами сохранения разработчиков.

Государственное предприятие Антонов и гендиректор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус обсудили процессы преобразования Концерна. Об этом сообщает пресс служба ГП Антонов.

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Отмечается, что в результате встречи стороны договорились, что Антонов сохранит свою сферу деятельности - продолжит создавать самолеты. Также госпредприятие оставляет за собой права на объекты интеллектуальной собственности, а концерн работает над созданием системы защиты этих активов, которая будет внедрена после аудита ГП с участием его представителей;

Концерн будет заниматься вопросами сохранения коллектива специалистов, занимающихся разработкой и построением самолетов.

“По примеру Концерна, где по итогам кадрового аудита вдвое уменьшили количество “начальников“, на предприятиях Укроборонпрома будет происходить постепенная оценка эффективности управленческого персонала всех уровней. Любые кадровые изменения возможны только по ее результатам“, - добавили в пресс-службе;

Кроме того, существующая социальная инфраструктура будет оптимизирована, рационализирована и передана в управление коллектива ГП Антонов.

“Уменьшение социального пакета не произойдет. Эта угроза вымышленная! Наоборот, социальная составляющая может быть дополнена, например, медицинским страхованием. Объем льгот и в дальнейшем будет определять руководство ГП Антонов“, - отметили в сообщении. “Корпоратизация предприятий-участников Укроборонпрома будет осуществляться с целью максимизации прибыли при условии прозрачной деятельности, отчетности и возможности привлекать кредитные средства для реализации современных программ, прежде всего, для восстановления производства самолетов. Процесс этих преобразований уже согласован с высшим руководством государства“, - сказано в сообщении.

Сообщается, что концерн предложил Антонову включить в состав рабочей группы, которая будет работать над планом внедрения указанных реформ, нескольких представителей ГП. Таким образом, в процессе корпоратизации будут учтены интересы госпредприятия.

Напомним, Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием.

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