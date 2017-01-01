Сотрудников Морпортов подозревают в хищении $20 млн

Служебных лиц АМПУ подозревают в злоупотреблениях при тендере на дноуглублении портов. В АМПУ обвинения отрицают.

СБУ подозревает сотрудников Администрации морских портов Украины в растрате 20 млн долларов при проведении дноуглубительных работ, сообщается на сайте службы в пятницу, 27 декабря.

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Отмечается, что должностные лица допустили злоупотребления при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, возможно, они предоставили противоправные преференции иностранной компании.

В свою очередь, в Администрации морпортов считают необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в морских портах Черноморск и Южный, которые выполняла компания China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC, Китай).

“Все три публичных международных тендера, победителем которых стала китайская компания, проводились в системе электронных закупок ProZorro с четким соблюдением действующего законодательства. Проведение открытых тендеров позволило привлечь к участию в них ведущие мировые дноуглубительные компании: DEME Group (Бельгия), Boskalis International B.V. (Нидерланды), Jan De Nul N.V (Бельгия) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нидерланды) и в том числе CHEC“, - говорится в сообщении.

По данным АМПУ, китайская компания предложила самую низкую цену, в результате чего общая экономия по трем тендерам составила более 500 млн гривен.

“Тендерные процедуры и дальнейшая реализация проектов на всех этапах проходили под пристальным контролем со стороны Министерства инфраструктуры Украины, экспертной среды, средств массовой информации и общественности“, - подчеркнули в АМПУ.

Администрация морпортов готова сотрудничать с детективами и предоставлять всю необходимую информацию.

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