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Налоговики оштрафовали АЗС на 83 миллиона

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За нарушение законодательства заправки получили миллионные штрафы. Налоговики также закрыли 74 незаконных АЗС.
Налоговая оштрафовала сети АЗС почти на 83 миллиона гривень
Налоговая оштрафовала сети АЗС почти на 83 миллиона гривень
depositphotos.com

Государственная налоговая служба Украины провела рейд среди заправок. В результате проверок АЗС получили 82,9 млн грн штрафных санкций за нарушения требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, на сегодня подразделения контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров налоговой службы провели 282 фактических проверки субъектов хозяйствования, а также демонтировали 74 незаконных объекта торговли горючим.

Кроме того, Налоговая служба передала Национальной полиции Украины 81 материал по итогам проверок для принятия дальнейших мер.

“Одновременно установлено 225 добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю горючим, с имеющимися разрешительными документами, в частности, лицензиями на право ведения соответствующего вида хозяйственной деятельности“, - отметили в пресс-службе, добавив, что работа в этом направлении продолжается.

Напомним, Гончарук поручил закрыть нелегальные АЗС.

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Теги: штраф, АЗС, налоговая, заправка, уклонение от уплаты налогов
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