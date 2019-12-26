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Суд по Привату: В НБУ рассказали о шагах в случае выигрыша Коломойского

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Екатерина Рожкова рассказала, какие Нацбанк примет решения, если олигарх выиграет суд по ПриватБанку.
Екатерина Рожкова
Екатерина Рожкова
пресс-служба НБУ

Если суд признает недействительной национализацию Приватбанка, Нацбанк примет ряд решений, которые в конечном итоге позволят сохранить право собственности государства на это финансовое учреждение. Об этом сообщила заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова в интервью Минфину.

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Как вариант, НБУ рассматривает возможность двусторонней реституции, тогда ПриватБанк снова окажется в Фонде гарантирования вкладов. Не исключается продажа активов и пассивов, создание переходного банка. По словам Рожковой, задача регулятора – обеспечить продолжение работы Приватбанка, поскольку его закрытие может привести к инфляции и ряду других негативных последствий для финансовой системы страны.

Если суд отменит национализацию “ПриватБанка“, будет аннулирована его докапитализация. НБУ примет решение о его неплатежеспособности и, по действующему законодательству, обратится в Кабинет Министров. НБУ снова предложит правительству провести национализации банка.

Напомним, НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка.

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Теги: Коломойский, НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
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