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Коболев сообщил, что его не устроило в сделке с РФ

Комментариев: 2
НАК стал буфером между Газпромом и Украиной, считает глава Нафтогаза. Компании, по его мнению, пришлось взять на себя определенные риски.

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал, какие именно моменты при подписании контракта с Газпромом его не до конца устраивают. Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Нафтогаза.

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Коболев отметил, что считает пятилетний контракт с Газпромом компромиссным вариантом, поскольку Нафтогазу пришлось вынужденно “выступить буфером“ между российской компанией и Украиной.

Это связано с несоответствием украинских законов о транспортировке газа с европейскими.

“В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, Газпром отказался брать на себя риски украинского законодательства“, - сказал Коболев.

В результате это пришлось сделать Нафтогазу, который фактически “выступил буфером между российской компанией и Украиной“.

“Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса“, - подытожил глава Нафтогаза.

Напомним, Нафтогаз назвал условие для покупок газа у России.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Андрей Коболев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.01.2020, 12:09
Оценка:  -1
гость
Зачем из одной проблемы, делать две?
Антибес    02.01.2020, 12:07
Оценка:  -1
Антибес
Кобелина шелудивый,а ты что хотел?Только иметь права и не иметь обязанностей?Да ты клоун!
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