Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Плату за транзит российского газа засекретили

Комментариев: 3
Тарифы на транспортировку газа из России засекретили. В Нафтогазе заявили, что это "обычная практика между коммерческими компаниями".
В Нафтогазе также сравнили новый газовый контракт с предыдущим
В Нафтогазе также сравнили новый газовый контракт с предыдущим
depositphotos.com

Плата за организацию транзита российского газа по территории Украины является конфиденциальной информацией. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Читай также: Коболев сообщил, что его не устроило в сделке с РФ

Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.

“Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)“, - сообщил представитель Нафтогаза.

По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд долларов за пять лет.

“Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 год и потом по 40 млрд на следующие 4 года; то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит минимум 32 долларов“, - написал он.

Напомним, украинские газовые хранилища заполнены на 61%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, газопровод, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.01.2020, 16:42
Оценка:  0
гость
Ну да, распил - есть распил!
гость  (аноним)  02.01.2020, 16:39
Оценка:  +1
гость
Опять Кобель себе премию выпишет нехилую.
Антибес    02.01.2020, 16:28
Оценка:  -1
Антибес
Закономерное наибалово,однако.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь