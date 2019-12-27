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Лоукостер Ernest Airlines отменил все рейсы из-за проблем с лицензией

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Прекращена продажа билетов на все рейсы после 12 января 2020 года из-за отзыва лицензии авиаперевозчика Национальным управлением гражданской авиации Италии.
Прекращена продажа билетов на все рейсы после 12 января
Прекращена продажа билетов на все рейсы после 12 января
depositphotos.com

Итальянская авиакомпания-лоукостер Ernest Airlines приостановила продажу билетов на все рейсы после 12 января 2020 года из-за проблем с лицензией Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC). Об этом сообщается на сайте Ernest Airlines.

“Лицензия может быть сохранена, если авиакомпания Ernest выполнит предусмотренные действующим законодательством требования, после чего ENAC получит основания отозвать свое решение. Мы прилагаем все усилия ради того, чтобы положение ENAC (о приостановлении действия лицензии) было отозвано“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что продажа билетов будет возобновлена, как только опубликуют отзыв решения ENAC.

Напомним, на авиарынке Украины увеличат долю лоукостов.

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Теги: авиакомпании, лоукост, авиаперевозки
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