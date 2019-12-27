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Акции Apple впервые достигли 300 долларов за штуку

Комментариев: 2
В целом с 2009 года стоимость бумаг американской компании увеличилась почти в десять раз.
Рыночная капитализация Apple достигает 1,33 трлн долларов
Рыночная капитализация Apple достигает 1,33 трлн долларов
depositphotos.com

Цена акций американской компании Apple в четверг, 2 января, впервые превысила порог в 300 долларов, сообщает Financial Times.

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Отмечается, что к закрытию торгов стоимость бумаг компании выросла на 2,3%, до 300,35 долларов.

Рыночная капитализация Apple достигает 1,33 трлн долларов. На втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 трлн долларов.

Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз.

Напомним, Apple объявила о рекордной выручке.

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Теги: новости компаний, Apple, акции
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.01.2020, 11:36
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гость
мне радоваться? только что заплатил 50000 грн налога, суки содрали 500 грн комиссии. и мне стало очень интересно, как там Настя поживает, вашу мать
гость  (аноним)  03.01.2020, 11:25
Оценка:  0
гость
Нам с этого что?
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