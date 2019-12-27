Акции Apple впервые достигли 300 долларов за штуку

В целом с 2009 года стоимость бумаг американской компании увеличилась почти в десять раз.

Цена акций американской компании Apple в четверг, 2 января, впервые превысила порог в 300 долларов, сообщает Financial Times.

Читай также: Помощница нардепа засветилась с дорогой новинкой

Отмечается, что к закрытию торгов стоимость бумаг компании выросла на 2,3%, до 300,35 долларов.

Рыночная капитализация Apple достигает 1,33 трлн долларов. На втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 трлн долларов.

Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз.

Напомним, Apple объявила о рекордной выручке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram