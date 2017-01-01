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Нафтогаз исправно платит оператору ГТС за транзит

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В компании Оператор ГТС Украины заявили, что в полном объеме получают деньги от Нафтогаза за транзит российского газа.
Оператор ГТС получает от Нафтогаза деньги за транзит российского газа в полном объеме
Оператор ГТС получает от Нафтогаза деньги за транзит российского газа в полном объеме
depositphotos.com

Нафтогаз в полном объеме платит компании Оператор ГТС Украины за транзит российского газа с начала 2020 года. Об этом сообщил председатель оператора ГТС Сергей Макогон в Facebook в субботу, 4 января.

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Деньги уже находятся на счетах компании, так как услуги оказываются по принципу предоплаты, заявил Макогон.

“Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки“, - написал он.

Напомним, Украина отчиталась о первых сутках транзита газа после подписания контракта с РФ.

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Теги: ГТС, Нафтогаз, транзит газа
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