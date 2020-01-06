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Итальянский лоукостер отменяет рейсы из Украины

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Перевозчик Ernest Airlines отменил несколько рейсов из трех аэропортов Украины. Ранее его лишили лицензии.
Ernest Airlines работает над возобновлением лицензии
Ernest Airlines работает над возобновлением лицензии
depositphotos.com

Лишенный лицензии итальянский лоукостер Ernest Airlines, за два дня (5 и 6 января) отменил четыре рейса из Львова, Киева и Одессы. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Avianews.

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Сначала, в воскресенье, 5 января отменили рейс EG 544 из Одессы в Рим. На следующий день, 6 января, были отменены еще 3 рейса: EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Отмечается, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, половина была отправлена в аэропорты, что никак не связано с предыдущей маршрутной сетью лоукоста.

Издание пишет, что ранее в Ernest Airlines сообщили, что идет работа с итальянскими авиационными властями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии.

29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов. Вместе с тем, авиаперевозчику предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты. В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов.

В случае, если авиакомпания не сможет добиться возобновления полетов, на освободившиеся частоты может претендовать Ryanair.

Напомним, лоукостер Ernest Airlines отменил все рейсы из-за проблем с лицензией.

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Теги: Италия, авиация, лоукост, авиаперевозки, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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