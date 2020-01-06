Итальянский лоукостер отменяет рейсы из Украины

Перевозчик Ernest Airlines отменил несколько рейсов из трех аэропортов Украины. Ранее его лишили лицензии.

Лишенный лицензии итальянский лоукостер Ernest Airlines, за два дня (5 и 6 января) отменил четыре рейса из Львова, Киева и Одессы. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Avianews.

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Сначала, в воскресенье, 5 января отменили рейс EG 544 из Одессы в Рим. На следующий день, 6 января, были отменены еще 3 рейса: EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Отмечается, что из четырех самолетов, которые есть во флоте Ernest Airlines, половина была отправлена в аэропорты, что никак не связано с предыдущей маршрутной сетью лоукоста.

Издание пишет, что ранее в Ernest Airlines сообщили, что идет работа с итальянскими авиационными властями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии.

29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов. Вместе с тем, авиаперевозчику предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты. В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов.

В случае, если авиакомпания не сможет добиться возобновления полетов, на освободившиеся частоты может претендовать Ryanair.

Напомним, лоукостер Ernest Airlines отменил все рейсы из-за проблем с лицензией.

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