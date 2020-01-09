Акции Boeing упали после крушения самолета под Тегераном
За день акции компании потеряли почти два процента стоимости на фоне авиакатастрофы в Иране.
Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8% на фоне крушения самолета МАУ под Тегераном, сообщает в четверг, 9 января, УНИАН.
Читай также: Часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна
Отмечается, что упавший накануне Boeing 737-800 - предшественник Boeing 737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.
Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
ПОЧИТАЙ СВОИ ПОСТЫ ПОД КРУШЕНИЕМ сУПЕРДЖЕТА В МОСКОВСКОМ АЭРЛПОРТУ И ГИБЕЛИ ТУ С "ДОКТОР ЛИЗА" В ЧЕРНОМ МОРЕ
А вот задержка вылета украинского борта на ЧАС позже расписания вероятно неслучайна, возможно устраняли какую-то неисправность.Скорбим по погибшим...