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Акции Boeing упали после крушения самолета под Тегераном

Комментариев: 3
За день акции компании потеряли почти два процента стоимости на фоне авиакатастрофы в Иране.
Акции Boeing потерял 2% за день
Акции Boeing потерял 2% за день
wikipedia.org

Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8% на фоне крушения самолета МАУ под Тегераном, сообщает в четверг, 9 января, УНИАН.

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Отмечается, что упавший накануне Boeing 737-800 - предшественник Boeing 737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Теги: авиакатастрофа, Boeing, акции, крушение самолета
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.01.2020, 12:43
Оценка:  0
гость
dimasvetik

ПОЧИТАЙ СВОИ ПОСТЫ ПОД КРУШЕНИЕМ сУПЕРДЖЕТА В МОСКОВСКОМ АЭРЛПОРТУ И ГИБЕЛИ ТУ С "ДОКТОР ЛИЗА" В ЧЕРНОМ МОРЕ
А вот задержка вылета украинского борта на ЧАС позже расписания вероятно неслучайна, возможно устраняли какую-то неисправность.Скорбим по погибшим...
гость  (аноним)  09.01.2020, 12:15
Оценка:  0
гость
Боинг хохлов оказался тоже тяжелее воздуха (как и Ту с ансамблем Александрова). Не правда ли лохлы? Почему не ерничаете?
dimasvetik    09.01.2020, 12:28
Оценка:  0
dimasvetik
ты конченный?
korvin_ral    09.01.2020, 12:59
Оценка:  0
korvin_ral
Про Ансамбль то Задорнов говорил =) Не правда ли ?
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