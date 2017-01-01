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Украинский завод изобрел кормовой концентрат с рекордным содержанием белка

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Украинский завод изобрел кормовой концентрат с рекордным содержанием белка, не содержащий ГМО.
Завод из Днепра разработал новый продукт для животноводства
Завод из Днепра разработал новый продукт для животноводства
Getty Images
Завод из Днепра разработал новый продукт для животноводства - высокопротеиновый подсолнечный концентрат, сообщает пресс-служба маслоэкстракционного завода Потоки.

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Специалисты считают, что данный продукт вытеснит ГМО-содержащий соевый шрот для кормления птиц, свиней, кроликов и рыб.

 
“Мы понимали, что изготовленный по старой технологии шрот имеет пониженное содержание необходимых для корма веществ, а почти вся соя, которая выращивается в Украине, является генно-модифицированной. Поэтому мы изобрели по сути уникальный в мире, генетически чистый продукт, содержащий до 52% белка“, - рассказал директор завода Евгений Яровой.
 
Как отмечается, преимущество высокопротеинового подсолнечного концентрата по сравнению с обычным подсолнечным шротом также состоит в том, что благодаря большей насыщенности протеином животные тратят меньше энергии при переваривании такого продукта. Это делает разницу между двумя типами кормов еще более значимой в пользу новой продукции.
 
Как известно, в 2022 году многие страны Евросоюза полностью откажутся от ГМО-продукции. Завод Потоки может стать первым украинским предприятием по экспорту кормов для агросектора ЕС без ГМО.
 

Напомним, в Украине падает производство металлопродукции.

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Теги: животные, Днепр, завод, продукция, корм
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