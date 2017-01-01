Украинский завод изобрел кормовой концентрат с рекордным содержанием белка, не содержащий ГМО.

Завод из Днепра разработал новый продукт для животноводства - высокопротеиновый подсолнечный концентрат, сообщает пресс-служба маслоэкстракционного завода Потоки. Читай также: Мотор Сич могут не продать китайской компании Специалисты считают, что данный продукт вытеснит ГМО-содержащий соевый шрот для кормления птиц, свиней, кроликов и рыб.

“Мы понимали, что изготовленный по старой технологии шрот имеет пониженное содержание необходимых для корма веществ, а почти вся соя, которая выращивается в Украине, является генно-модифицированной. Поэтому мы изобрели по сути уникальный в мире, генетически чистый продукт, содержащий до 52% белка“, - рассказал директор завода Евгений Яровой.

Как отмечается, преимущество высокопротеинового подсолнечного концентрата по сравнению с обычным подсолнечным шротом также состоит в том, что благодаря большей насыщенности протеином животные тратят меньше энергии при переваривании такого продукта. Это делает разницу между двумя типами кормов еще более значимой в пользу новой продукции.

Как известно, в 2022 году многие страны Евросоюза полностью откажутся от ГМО-продукции. Завод Потоки может стать первым украинским предприятием по экспорту кормов для агросектора ЕС без ГМО.

Напомним, в Украине падает производство металлопродукции.

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