Газпром резко снизил поставки газа в Европу

В начале года поставки Газпрома в Европу снизились на 20%, несмотря на запуск Турецкого потока.

В начале 2020 года поставки российского газа в Европу резко упали в начале года. Как пишет Коммерсантъ, несмотря на запуск Турецкого потока, снижение составило 20%.

Читай также: Коболев обсудит с Кабмином “судьбу“ долга Газпрома

Как отмечается, больше всего сократился транзит через Украину. Так, 30 декабря он составлял 262,3 миллиона кубометров (в среднем за декабрь - 261 миллион), а 7 января - только 91,2 миллиона кубометров.

Согласно новому транзитоному контракту Украины и России, в сутки российская компания в любом случае оплачивает транзит порядка 180 миллионов кубометров газа, даже если не использует мощности в полном объеме.

В это же время газопровод Ямал-Европа, который идет через Беларусь, также снизил загрузку на 24% до 70,11 миллиона кубометров. Такая ситуация вдвойне необычна, поскольку маршрут считается максимально эффективным для Газпрома. Он был загружен на уровне выше 100 миллионов кубометров в сутки как в холодную зиму 2018 года, так и год назад, когда зимняя температура была существенно выше, пишет издание.

По информации СМИ, незначительный рост в 1% наблюдается только на поставках по Северному потоку, достигнув 173,4 миллиона кубометров. Мощность Турецкого потока составляет 85 миллионов кубометров в сутки, но, как свидетельствуют данные болгарского газотранспортного оператора, он загружен менее чем наполовину.

Читай также: Цена на газ может существенно снизиться — Коболев

Отмечается, что причинами таких действий может быть только теплая погода и стремление Газпрома продать накопленные в подземных хранилищах в Европе рекордные запасы газа, которые на 6 января достигли 88,2 миллиарда кубометров. Хранить их становится невыгодно в связи с продолжением падения стоимости газа на рынке.

Ситуация может привести к тому, что российский монополист второй год подряд сократит объем поставок. В 2019 году приблизиться к уровню 200 миллиардов кубометров компания смогла только с помощью закачки газа в хранилища и даже продаже газа самой себе. Газпрому также пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны сжиженного природного газа (СПГ), что также привело к резкому падению стоимости.

Напомним, в Германии запустили Северный поток-2.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram