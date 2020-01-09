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Газпром резко снизил поставки газа в Европу

Комментариев: 11
В начале года поставки Газпрома в Европу снизились на 20%, несмотря на запуск Турецкого потока.
Газпром сократил поставки газа в Европу
Газпром сократил поставки газа в Европу
depositphotos.com

В начале 2020 года поставки российского газа в Европу резко упали в начале года. Как пишет Коммерсантъ, несмотря на запуск Турецкого потока, снижение составило 20%.

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Как отмечается, больше всего сократился транзит через Украину. Так, 30 декабря он составлял 262,3 миллиона кубометров (в среднем за декабрь - 261 миллион), а 7 января - только 91,2 миллиона кубометров.

Согласно новому транзитоному контракту Украины и России, в сутки российская компания в любом случае оплачивает транзит порядка 180 миллионов кубометров газа, даже если не использует мощности в полном объеме.

В это же время газопровод Ямал-Европа, который идет через Беларусь, также снизил загрузку на 24% до 70,11 миллиона кубометров. Такая ситуация вдвойне необычна, поскольку маршрут считается максимально эффективным для Газпрома. Он был загружен на уровне выше 100 миллионов кубометров в сутки как в холодную зиму 2018 года, так и год назад, когда зимняя температура была существенно выше, пишет издание.

По информации СМИ, незначительный рост в 1% наблюдается только на поставках по Северному потоку, достигнув 173,4 миллиона кубометров. Мощность Турецкого потока составляет 85 миллионов кубометров в сутки, но, как свидетельствуют данные болгарского газотранспортного оператора, он загружен менее чем наполовину.

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Отмечается, что причинами таких действий может быть только теплая погода и стремление Газпрома продать накопленные в подземных хранилищах в Европе рекордные запасы газа, которые на 6 января достигли 88,2 миллиарда кубометров. Хранить их становится невыгодно в связи с продолжением падения стоимости газа на рынке.

Ситуация может привести к тому, что российский монополист второй год подряд сократит объем поставок. В 2019 году приблизиться к уровню 200 миллиардов кубометров компания смогла только с помощью закачки газа в хранилища и даже продаже газа самой себе. Газпрому также пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны сжиженного природного газа (СПГ), что также привело к резкому падению стоимости.

Напомним, в Германии запустили Северный поток-2.

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Теги: Европа, газ, Газпром, транзит газа
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Комментариев (11)
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KLISS    09.01.2020, 14:45
Оценка:  0
KLISS
об`єм транзиту газу
мало залежить від температури
оскільки більшість кубів
іде на промисловість
а не на опалення
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:38
Оценка:  -1
гость
Кури что нибудь менее забористое, эк тебя бомбануло...совсем не по теме статьи понесло!
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:33
Оценка:  0
гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь" В. Розанов (1856-1919)
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:32
Оценка:  0
гость
"Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги" А. Солженицын
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:31
Оценка:  0
гость
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно» Иван Бунин
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:31
Оценка:  0
гость
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. И.А.Ильин (1882-1954)
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:29
Оценка:  +1
гость
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства» Аксаков
33  (аноним)  09.01.2020, 14:13
Оценка:  -1
33
Да тяжело вам с батей пердунам жить на расее; только одного не понятно зачем вам пердеть если расия и так в га_вне утонула собственном. Даже вон на соседей попадает через перебрик.
гость  (аноним)  09.01.2020, 14:06
Оценка:  -2
гость
Бля мы так пердим с батей что пздц. Даже соседи одно время ходили с жалобами,но постепенно привыкли. Мы серьнпланируем отказаться от газа,ТК он нам нах не нужен,у нас всегда тепло,а то что воняет особенно летом,так то пох.не платить за газ пизже
гость  (аноним)  09.01.2020, 13:59
Оценка:  -2
гость
А Украине при пониженных объемах псевдореверс по маршруту трубы откачивать будет затруднительно, может критически упасть давление.А по контракту это уже риски Украины
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