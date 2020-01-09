В Украине оценили выгоду от контракта по газу
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко назвал новый контрак на транзит газа с Россией самым выгодным за всю историю независимости Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 9 января.
“Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет“, - пояснил Витренко.
Он добавил, что Газпром будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу.
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Он также заявил, что Нафтогаз не ведет переговоры с Газпромом о возобновлении прямых поставок газа.
В свою очередь, руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что контракт выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей.
По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа.
“Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн. За пять лет компании сэкономят 27 млрд грн. Около 1 млрд долларов добыча сможет инвестировать в свое развитие“, - сказал Макогон.
Кроме того, в два раза снизился и тариф для потребителей, по сравнению с возможным при нулевом транзите.
“Планировался на уровне 289 грн, будет – 124 грн. Это даже меньше, чем он был в прошлом году – 157 грн. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд грн, население – 15 млрд грн“, - уточнил Макогон.
Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы.
“Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа – $6,28“, - добавил Макогон.
По его словам, суммарный доход, который Оператор ГТС рассчитывает получить за пять лет составляет порядка 115 млрд грн. Из них более 60% будет оплачено за счет транзита.
“Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд – влияние на сальдо текущего счета. Т.е. $7,2 млрд – это доход от транзита, $2,9 млрд – деньги, уплаченные Газпромом по арбитражу, и $3,2 млрд – снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа“, - резюмировал Макогон.
Напомним, запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться.
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Мокшанский сблевок, обломайся!
Украину вы просрали-и-и-и-и-и-и!
Ха-ха-ха-ха -ха-а-а-а-а-а-а-а-а!
Уе.б.ан кацапский, иди НАКУЙ со своей рентабельностью!
Засунь трубу себе в жопу и крутани вентиль, выблядок московитский
Были бы мозги - сравнил бы прибыль от транзита 110млрд или 65(а далее 40(на грани рентабельности.).Но кастрюля на черепушке блокирует здравое мышление.
А. Солженицын
В. Розанов (1856-1919)
Хватит нам срать про какие-то выгоды от кацапских выблядков!
Нам 350 лет втирали всякое говно про выгоды "мышибратья", "нашадедываевале"!
Идит е НАКУЙ с вашими выгодами!