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В Украине оценили выгоду от контракта по газу

Комментариев: 7
Новый контракт на транзит российского газа выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей, говорит Макогон.
В Нафтогазе считают выгодным новый газовый контракт с Россией
В Нафтогазе считают выгодным новый газовый контракт с Россией
depositphotos.com

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко назвал новый контрак на транзит газа с Россией самым выгодным за всю историю независимости Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 9 января.

“Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет“, - пояснил Витренко.

Он добавил, что Газпром будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу. 

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Он также заявил, что Нафтогаз не ведет переговоры с Газпромом о возобновлении прямых поставок газа.

В свою очередь, руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что контракт выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей. 

По его словам, тарифы на вход для промышленных компаний снизятся приблизительно в четыре раза по сравнению с условиями при нулевом транзите газа.

 “Для добывающих предприятий тариф на вход планировался в районе 400 грн. Сейчас он будет порядка 100 грн. За пять лет компании сэкономят 27 млрд грн. Около 1 млрд долларов добыча сможет инвестировать в свое развитие“, - сказал Макогон.

Кроме того, в два раза снизился и тариф для потребителей, по сравнению с возможным при нулевом транзите.

 “Планировался на уровне 289 грн, будет – 124 грн. Это даже меньше, чем он был в прошлом году – 157 грн. Фактически тариф для потребителей снижен на 20%. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд грн, население – 15 млрд грн“, - уточнил Макогон.

Он также отметил, что будет значительное снижение стоимости импорта газа из Европы. 

“Тариф снизился с планируемых $16 до $4,45. Что также ниже прошлогоднего тарифа – $6,28“, - добавил Макогон.

По его словам, суммарный доход, который Оператор ГТС рассчитывает получить за пять лет составляет порядка 115 млрд грн. Из них более 60% будет оплачено за счет транзита.

“Влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом, и порядка $12 млрд – влияние на сальдо текущего счета. Т.е. $7,2 млрд – это доход от транзита, $2,9 млрд – деньги, уплаченные Газпромом по арбитражу, и $3,2 млрд – снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа“, - резюмировал Макогон.

Напомним, запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться.

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Теги: газ, ГТС, экономика, Газпром, Нафтогаз, транзит газа
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  09.01.2020, 16:03
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 09.01.2020, 15:41

Мокшанский сблевок, обломайся!
Украину вы просрали-и-и-и-и-и-и!
Ха-ха-ха-ха -ха-а-а-а-а-а-а-а-а!
гость  (аноним)  09.01.2020, 16:00
Оценка:  +1
гость
(аноним) 09.01.2020, 15:41

Уе.б.ан кацапский, иди НАКУЙ со своей рентабельностью!
Засунь трубу себе в жопу и крутани вентиль, выблядок московитский
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:41
Оценка:  -1
гость
И здесь дрищет из методички наркоша малолетний.
Были бы мозги - сравнил бы прибыль от транзита 110млрд или 65(а далее 40(на грани рентабельности.).Но кастрюля на черепушке блокирует здравое мышление.
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:14
Оценка:  +1
гость
"Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги"
А. Солженицын
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:12
Оценка:  +1
гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь"
В. Розанов (1856-1919)
гость  (аноним)  09.01.2020, 15:11
Оценка:  +1
гость
Уеб..ки тупые, оправдываетесь за то, что сидите на потоках, на газовой трубе?
Хватит нам срать про какие-то выгоды от кацапских выблядков!
Нам 350 лет втирали всякое говно про выгоды "мышибратья", "нашадедываевале"!
Идит е НАКУЙ с вашими выгодами!
Michael2811    09.01.2020, 15:03
Оценка:  -6
Michael2811
Ну не могу понять в чём выгода ????? Когда был по 50 дол. а одному мудаку захотелось цену как в Европе. Ну кто назовёт ВАс умными????
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