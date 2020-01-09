Газпром отказался от "долга" по газу для Донбасса
В рамках газового соглашения с Нафтогазом Газпром полностью отказалась от претензий по оплате поставок газа на неподконтрольный Донбасс. Об этом на пресс-конференции в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.
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Он отметил, что в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые находятся на оккупированном Донбассе.
“На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать“, - подчеркнул Витренко.
Напомним, Газпром резко снизил поставки газа в Европу.
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СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!
А что, вы собирались проблемы кацапстана нацепить Украине на шею?
И вообще, что-за идиотская постановка вопроса?
Кацапстан НАКУЙ