Газпром отказался от "долга" по газу для Донбасса

Российская компания отказалась от претензий по компенсации за поставки газа на неподконтрольный Донбасс.

Украина не платила Газпрому за газ для Донбасса с 2014 года depositphotos.com

В рамках газового соглашения с Нафтогазом Газпром полностью отказалась от претензий по оплате поставок газа на неподконтрольный Донбасс. Об этом на пресс-конференции в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

Читай также: Коболев обсудит с Кабмином “судьбу“ долга Газпрома

Он отметил, что в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые находятся на оккупированном Донбассе.

“На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать“, - подчеркнул Витренко.

Напомним, Газпром резко снизил поставки газа в Европу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram