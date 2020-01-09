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Газпром отказался от "долга" по газу для Донбасса

Комментариев: 2
Российская компания отказалась от претензий по компенсации за поставки газа на неподконтрольный Донбасс.
Украина не платила Газпрому за газ для Донбасса с 2014 года
Украина не платила Газпрому за газ для Донбасса с 2014 года
depositphotos.com

В рамках газового соглашения с Нафтогазом Газпром полностью отказалась от претензий по оплате поставок газа на неподконтрольный Донбасс. Об этом на пресс-конференции в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

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Он отметил, что в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые находятся на оккупированном Донбассе.

“На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать“, - подчеркнул Витренко.

Напомним, Газпром резко снизил поставки газа в Европу.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, донбасс, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.01.2020, 16:41
Оценка:  +2
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Вете ран АТО из Винницы наладил сбыт консервов под названием "Сепар в сметане" и "Снегирь православный" с мощами КобзДона! Вот это - креатив!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!
гость  (аноним)  09.01.2020, 16:37
Оценка:  +1
гость
"украинская сторона не должна оплачивать“

А что, вы собирались проблемы кацапстана нацепить Украине на шею?
И вообще, что-за идиотская постановка вопроса?
Кацапстан НАКУЙ
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