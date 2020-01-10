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В Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия

Комментариев: 2
Укрспецэкспорт возглавил бывший гендиректор британско-украинской компании и депутат Киевсовета Ноздря.
Укрспецэкспорт возглавил бывший гендиректор британско-украинской компании и депутат Киевсовета Ноздря.
Укрспецэкспорт возглавил бывший гендиректор британско-украинской компании и депутат Киевсовета Ноздря.
Офис президента Украины

Главой предприятия Укрспецэкспорт, которое входит в состав концерна Укроборонпром и занимается экспортом оружия, стал Вадим Ноздря, бывший гендиректор компании Istil Group и депутат Киевсовета, пишет Укринформ.

“Да, мы подтверждаем информацию относительно назначения Вадима Ноздри на эту должность“, - сказали в Укроборонпроме.

В 2000-х он уже работал в Укрспецэкспорте начальником одного из департаментов. Затем был директором представительства ЗАО Миниметаллургический завод Истил, возглавлял Истил Инвестментс, позже - Истил Менеджмент. Все три компании входили в Istil Group британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммеда Захура.

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Также Ноздря в 2008 году основал и стал гендиректором ООО Савик Шустер Студиос.

В Киевсовете занимался вопросами жилищно-коммунальных услуг и энергетики. Был избран от Самопомочи в 2015 году, а в 2018-м вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского “Киевская команда“.

Напомним, Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием.

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Теги: торговля оружием, Укрспецекспорт, Укроборонпром
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.01.2020, 11:00
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гость
как шпротники, мирная витрина развитого совка на то время. Так и они умудрились все проеболтить!Б-Г-Г!
гость  (аноним)  10.01.2020, 10:58
Оценка:  +1
гость
Все же надо было при распиле совка забрать не только ЯО, но и все виды тяжелого вооружения вместе с боеприпасами. Ведь уже 30 лет переккрашивают и продают за бугор наследие "клятого совка"! А ЗВО был самым вооруженным и новейшими на то время системами!Жили бы счас как шпротники,мирн
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