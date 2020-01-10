В Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия

Укрспецэкспорт возглавил бывший гендиректор британско-украинской компании и депутат Киевсовета Ноздря.

Главой предприятия Укрспецэкспорт, которое входит в состав концерна Укроборонпром и занимается экспортом оружия, стал Вадим Ноздря, бывший гендиректор компании Istil Group и депутат Киевсовета, пишет Укринформ.

“Да, мы подтверждаем информацию относительно назначения Вадима Ноздри на эту должность“, - сказали в Укроборонпроме.

В 2000-х он уже работал в Укрспецэкспорте начальником одного из департаментов. Затем был директором представительства ЗАО Миниметаллургический завод Истил, возглавлял Истил Инвестментс, позже - Истил Менеджмент. Все три компании входили в Istil Group британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммеда Захура.

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Также Ноздря в 2008 году основал и стал гендиректором ООО Савик Шустер Студиос.

В Киевсовете занимался вопросами жилищно-коммунальных услуг и энергетики. Был избран от Самопомочи в 2015 году, а в 2018-м вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского “Киевская команда“.

Напомним, Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием.

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