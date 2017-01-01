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Нафтогаз увеличил сумму требований к РФ по Крыму

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Украинская компания подаст новый иск по утраченным активам в Крыму, за которые планируют получить 7 миллиардов долларов компенсации.
Нафтогаз требует 7 миллиардов долларов за активы в Крыму
Нафтогаз требует 7 миллиардов долларов за активы в Крыму
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Нафтогаз подаст обновленные иски к России в Третейский суд Гааги по крымским активам,увеличив сумму требований. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net, опубликованном в пятницу, 10 января.

“Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд“, - сказал он 

По его словам, решение суда, который и определит сумму компенсации будет или “в конце 2020 или 2021 году“.

Напомним, Газпром отказался от “долга“ по газу для Донбасса.

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Теги: Россия, Гаагский трибунал, Крым, Нафтогаз, активы
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