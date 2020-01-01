Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Транзит газа через Украину могут увеличить - СМИ

Комментариев: 0
В случае роста спроса на российский газ в Европе, Газпром может дополнительно прокачать по украинской ГТС более 12 млрд кубометров газа, подсчитали журналисты.
Транзит газа через Украину может вырасти
Транзит газа через Украину может вырасти
utg.ua

Гапром может увеличить транзит газа через Украину примерно на 11 миллиардов кубометров в случае роста спроса в Европе, пишет КоммерсантЪ в понедельник, 13 января.

Читай также: Нафтогаз увеличил сумму требований к РФ по Крыму

Такая потребность может возникнуть в связи с тем, что запуска газопровода Северный поток-2 российские власти ожидают в лучшем случае к концу года.

Как отмечается, даже по первоначальному плану газопровод в этом году мог быть использован только наполовину, поскольку из двух ниток его продолжения на территории Германии - газопровода Eugal - к началу года готова только одна, а вторая будет запущена с 2021 года.

Более того, в первую нитку Eugal подается газ из первого Северного потока, благодаря чему Газпром может полностью загружать эту трубу, несмотря на ограничения, наложенные на использование газопровода Opal по решению суда ЕС.

Таким образом, не успев ввести Северный поток-2 в этом году, Газпром на практике потерял всего лишь около 15 млрд кубометров мощностей по транспортировке, отмечает издание.

При этом отмечается, что такая ситуация потенциально может потребовать от компании увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд кубометров.

Читай также: Прокачка нефти на украинских НПЗ достигла пятилетнего максимума

Пиковый уровень отбора по всем контрактам Газпрома в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 млн кубометров в сутки, и, чтобы обеспечить его, Газпрому может понадобиться еще около 32 млн кубометров в сутки мощностей через Украину - около 11,5 млрд кубометров в пересчете на год, подсчитали журналисты.

При этом автор статьи сомневается, что на практике европейские клиенты Газпрома будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени.

Отметим, с января 2020 года Газпром в несколько раз сократил поставки газа в Европу, в первую очередь за счет сокращения транзита через Украину.

Напомним, Нафтогаз получит за ГТС 180 миллиардов гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: Украина, Европа, газ, Газпром, Северный поток, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь