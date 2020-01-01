Транзит газа через Украину могут увеличить - СМИ

В случае роста спроса на российский газ в Европе, Газпром может дополнительно прокачать по украинской ГТС более 12 млрд кубометров газа, подсчитали журналисты.

Гапром может увеличить транзит газа через Украину примерно на 11 миллиардов кубометров в случае роста спроса в Европе, пишет КоммерсантЪ в понедельник, 13 января.

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Такая потребность может возникнуть в связи с тем, что запуска газопровода Северный поток-2 российские власти ожидают в лучшем случае к концу года.

Как отмечается, даже по первоначальному плану газопровод в этом году мог быть использован только наполовину, поскольку из двух ниток его продолжения на территории Германии - газопровода Eugal - к началу года готова только одна, а вторая будет запущена с 2021 года.

Более того, в первую нитку Eugal подается газ из первого Северного потока, благодаря чему Газпром может полностью загружать эту трубу, несмотря на ограничения, наложенные на использование газопровода Opal по решению суда ЕС.

Таким образом, не успев ввести Северный поток-2 в этом году, Газпром на практике потерял всего лишь около 15 млрд кубометров мощностей по транспортировке, отмечает издание.

При этом отмечается, что такая ситуация потенциально может потребовать от компании увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд кубометров.

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Пиковый уровень отбора по всем контрактам Газпрома в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 млн кубометров в сутки, и, чтобы обеспечить его, Газпрому может понадобиться еще около 32 млн кубометров в сутки мощностей через Украину - около 11,5 млрд кубометров в пересчете на год, подсчитали журналисты.

При этом автор статьи сомневается, что на практике европейские клиенты Газпрома будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени.

Отметим, с января 2020 года Газпром в несколько раз сократил поставки газа в Европу, в первую очередь за счет сокращения транзита через Украину.

Напомним, Нафтогаз получит за ГТС 180 миллиардов гривен.

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