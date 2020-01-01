Проминвестбанк в третий раз выставили на продажу

Цену на финучреждение снизили до 266 миллионов гривен - вдвое меньше, чем на торгах в конце прошлого лета.

Пакет акций Проминвестбанка в третий раз выставлен на аукцион, который пройдет на украинской фондовой бирже ПФТС 11 февраля, говорится в сообщении биржи.

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Два предыдущих аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Стартовая цена 99,7726% акций ПИБа на новом аукционе составит 266,049 млн гривен - это в 1,5 раза меньше, чем на сентябрьских торгах и в 2 раза меньше, чем на августовских.

Согласно сообщению ПФТС, гарантийный взнос на участие в аукционе 11 февраля равен 53,209 млн гривен (20% начальной стоимости лота).

По данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, интерес к покупке акций Проминвестбанка проявили семь украинских компаний.

Напомним, НБУ опубликовал результат стресс-тестирования банков.

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