Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена акции компании Tesla впервые превысила 500 долларов

Комментариев: 0
Tesla обладает "ключевыми преимуществами" в разработке моделей электромобилей и в создании аккумуляторных батарей.
Акции Tesla впервые превысили $500
Акции Tesla впервые превысили $500
depositphotos.com

Акции компании Tesla 13 января впервые превысили отметку в $500 за ценную бумагу. Согласно информации на сайте биржи NASDAQ, курс акций компании поднялся до уровня $517,14 за бумагу, то есть на 8,2%.

Читай также: В Украине растет спрос на электрокары

Как отметил интернет-портал Market Insider, это связано с публикацией в понедельник аналитической оценки компании Oppenheimer, согласно которой, акции Tesla могут со временем достичь отметки $612 за акцию.

“Хотя ранее компания сталкивалась с трудностями, связанными с процессом роста, мы считаем, что она достигла важного этапа, когда способна обеспечить стабильные финансовые потоки, - отмечается в оценке. - Мы считаем, что принятая в компании система оценки рисков, учет прежних ошибок и амбициозные планы начинают представлять существенную угрозу тем транспортным компаниям, которые не способны или не желают более быстрыми темпами применять инновации“.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на эту оценку, отметила, что Tesla обладает “ключевыми преимуществами“ в разработке моделей электромобилей и в создании аккумуляторных батарей.

Компания Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году.

Напомним, Tesla получила тысячи заказов на электропикап Cybertruck.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: акции, торги, биржа, Tesla Motors
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь