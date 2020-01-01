Доходы Газпрома от экспорта газа упали

За 11 месяцев российский холдинг экспортировал почти 200 миллиардов кубометров газа, что на 15,4% меньше рекордного показателя годом ранее.

За 11 месяцев 2019 года доходы Газпрома от экспорта газа уменьшились на 15,4% и составили $37,74 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы России.

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За данный период физический экспорт газа сократился на 1,6%, до 199 млрд куб. м.

В начале января Газпром сообщил, что по итогам 2019 года холдинг увеличил добычу газа на 0,5% - до 500,3 млрд куб. м, достигнув лучшего результата с 2012 года.

По данным Газпрома, экспорт газа в дальнее зарубежье (включая Китай) снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года - до 199,2 млрд куб. м, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м. Суммарно Газпром поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд куб. м газа.

Напомним, Нафтогаз увеличил сумму требований к РФ по Крыму.

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