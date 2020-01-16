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Nord Stream-2 попросил освободить его от правил ЕС – СМИ

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В своем обращении к немецкому регулятору Nord Stream-2 утверждает, что инфраструктура трубопровода была завершена до мая 2019 года.
Строительство газопровода Северный поток-2
Строительство газопровода Северный поток-2
nord-stream2.com

Компания Nord Stream-2 AG обратилась к немецкому регулятору с просьбой отклонить действие общеевропейских правил по отношению в газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке в Twitter в среду, 15 января.

“Nord Stream-2 подала заявку об отклонении для нее 10 января 2020 года, то есть за два дня до дедлайна“, – сообщил журналист.

Он отметил, что в своем обращении к немецкому регулятору Nord Stream-2 ссылается на пункт 28b смягченного немецкого закона, утверждая, что инфраструктура трубопровода была завершена до мая 2019 года.

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Дело в том, что по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года.

В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецкому регулятору право засчитывать вместо даты завершения строительства объекта сроки инвестирования средств в него “с учетом всех обстоятельств“ такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет для того, чтобы Северный поток-2 действовал вне рамок европейского правового поля.

“Если оно (отклонение) будет предоставлено, дочерняя компания Газпрома сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения“, – пояснил Репке.

Напомним, в Германии запустили Северный поток-2.

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Теги: газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Германия, ФРГ, Северный поток, nord stream, газопровод
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
птицелов    16.01.2020, 11:10
Оценка:  0
птицелов
давай меркель угроб зажени германію!!!
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