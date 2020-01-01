Суд арестовал имущество Укрбуда

Постановлениями Печерского суда арестованы земельные участки застройщика и корпоративные права.

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований и арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика Укрбуд. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на решения суда.

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Постановлениями суда арестованы участки по адресам - в Дарницком районе по ул. Бориспольская, 18 в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки, в Печерском районе по ул. Зверинецкая, 72. Всего - 15,4 га земли.

Также арестованы корпоративные права ООО Инвестиционная компания Укрбуд Инвест и ООО Укрбуд девелопмент.

Напомним, в Минрегионе придумали, как бороться с “замороженными“ объектами строительства.

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