Конкурент Газпрома начал поставки в Египет

Кроме израильского газа, Египет также намерен использовать собственное месторождение Зохр для поставок СПГ в Европу.

Израиль начал поставки газа в Египет в рамках проекта по поставкам сжиженного природного газа в Европу, что создаст конкуренцию Газпрому на европейском рынке, пишет Lenta ru со ссылкой на Bloomberg. Читай также: Nord Stream-2 попросил освободить его от правил ЕС – СМИ В Египте начало поставок назвали важным этапом развития, который послужит интересам обеих стран. Стоимость десятилетнего контракта составляет 15 миллиардов долларов.

Трубопровод, соединяющий Синайский полуостров с югом Израиля, простаивал шесть лет из-за нехватки газа, а также регулярных нападений боевиков. Он был построен для поставок в обратном направлении, но в 2018 году израильские Delek Drilling и Noble Energy Inc. подписали нынешний контракт с египетской Egyptian East Gas.

В октябре 2019-го предполагаемые объемы прокачки были увеличены на 35 процентов по сравнению с начальным уровнем. Помимо израильского газа, Египет также намерен использовать собственное месторождение Зохр для поставок СПГ в Европу.

В свою очередь Израиль в начале года подписал трехстороннее соглашение с Кипром и Грецией о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который позволит отправить газ с израильского месторождения Левиафан и кипрского Афродита в континентальную Европу. Однако для начала работ необходимо еще получить подпись Италии.

Напомним, мощности ГТС Украины планируют перестроить.

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