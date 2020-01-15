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Конкурент Газпрома начал поставки в Египет

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Кроме израильского газа, Египет также намерен использовать собственное месторождение Зохр для поставок СПГ в Европу.
Египет начал получать первый газ из Израиля
Египет начал получать первый газ из Израиля
depositphotos.com
Израиль начал поставки газа в Египет в рамках проекта по поставкам сжиженного природного газа в Европу, что создаст конкуренцию Газпрому на европейском рынке, пишет Lenta ru со ссылкой на Bloomberg.

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В Египте начало поставок назвали важным этапом развития, который послужит интересам обеих стран. Стоимость десятилетнего контракта составляет 15 миллиардов долларов.

Трубопровод, соединяющий Синайский полуостров с югом Израиля, простаивал шесть лет из-за нехватки газа, а также регулярных нападений боевиков. Он был построен для поставок в обратном направлении, но в 2018 году израильские Delek Drilling и Noble Energy Inc. подписали нынешний контракт с египетской Egyptian East Gas.
 
В октябре 2019-го предполагаемые объемы прокачки были увеличены на 35 процентов по сравнению с начальным уровнем. Помимо израильского газа, Египет также намерен использовать собственное месторождение Зохр для поставок СПГ в Европу.
 
В свою очередь Израиль в начале года подписал трехстороннее соглашение с Кипром и Грецией о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который позволит отправить газ с израильского месторождения Левиафан и кипрского Афродита в континентальную Европу. Однако для начала работ необходимо еще получить подпись Италии.
 

Напомним, мощности ГТС Украины планируют перестроить.

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Теги: газ, Израиль, Газпром, Египет
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