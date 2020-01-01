ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива

Начало "горячих" испытаний на хранилище отработанного ядерного топлива запланировано на конец февраля.

Чернобыльская атомная электростанция получила новое хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2). Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Читай также: Четверть АЗС в Украине нелегальные – премьер

Как сообщается, компания-подрядчик Holtec International завершила строительство нового хранилища отработавшего ядерного топлива для ЧАЭС и подала заявку в Государственную архитектурно-строительной инспекции о получении сертификата. Сейчас комиссия ГАСК проверяет построенное хранилище.

“В соответствии с контрактным соглашением, после завершения строительно-монтажных работ, кроме предоставления соответствующего акта, подрядчик должен провести персоналу Чернобыльской АЭС практическое обучение работе на оборудовании“, - заявили в госагентстве.

Отмечается, что начало “горячих“ испытаний на хранилище отработанного ядерного топлива запланировано на конец февраля.

“Работники ЧАЭС прошли теоретический курс, но накануне “горячих“ испытаний рабочие, которые будут эксплуатировать хранилище, должны подтвердить свои умения и навыки на практике”, - добавили в ведомстве.

Напомним, Украина сократила добычу угля на два миллиона тонн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram