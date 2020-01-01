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У Коломойского отсудили 100 млн по делу Привата

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В пользу Нацбанка, по решению суда, взыскают недвижимость Днепрометаллсервиса стоимостью более 100 млн грн.
НБУ отсудил у Коломойского еще 100 млн грн
НБУ отсудил у Коломойского еще 100 млн грн
Пресс-центр НБУ

Хозяйственный суд Львовской области принял новое решение в деле о рефинансировании ПриватБанка, сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, суд в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на предмет ипотеки Днепрометаллсервиса.

По информации регулятора, в сентябре 2014 года компания Днепрометаллсервис (связана с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским) предоставила Нацбанку в залог нежилое помещение площадью почти 20 000 кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве залога по кредиту рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.

Отмечается, что поскольку Днепрометаллсервис не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.

16 января суд удовлетворил иск Нацбанка в полном объеме.

Как сообщают в НБУ, в общей сложности суды приняли 24 решения в пользу Нацбанка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млн грн. 18 решений вступили в законную силу, исполнительные документы по ним направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Напомним, завод Коломойского выиграл суд против ПриватБанка.

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Теги: суд, Коломойский, НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
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