Херсонский морской порт передали в концессию
Компания Рисоил-Херсон победила в конкурсе на концессию Херсонского порта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Читай также: 4 морпорта Украины планируют передать в концессию — Криклий
Конкурс на концессию порта длился с 12 сентября 2019 года.
“Победитель инвестирует в около 300 млн грн (инвестиционные обязательства). Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру“, - заявил он.
Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
Напомним, имущество аэропорта “Борисполь“ передадут в аренду.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил