Херсонский морской порт передали в концессию

Компания Рисоил-Херсон, согласно условиям конкурса, обязалась инвестировать в порт около 300 млн грн.

Победитель также вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру facebook.com/seaport.kherson

Компания Рисоил-Херсон победила в конкурсе на концессию Херсонского порта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Конкурс на концессию порта длился с 12 сентября 2019 года.

“Победитель инвестирует в около 300 млн грн (инвестиционные обязательства). Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру“, - заявил он.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Напомним, имущество аэропорта “Борисполь“ передадут в аренду.

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