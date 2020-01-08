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МАУ устроили внеплановую проверку

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О планах провести проверку украинских авиакомпаний, МАУ в частности, объявили сразу после крушения самолета под Тегераном.
О результатах проверки в Госавиаслужбе не сообщают
О результатах проверки в Госавиаслужбе не сообщают
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Госавиаслужба провела внеплановую проверку авиакомпании Международные авиалинии Украины после крушения ее самолета в Иране. Об этом говорится в ответе службы на запрос УНН.

“Госавиаслужбой проведена в период с 9 по 11 января текущего года внеплановая проверка ЧАО Авиакомпания Международные авиалинии Украины по приказу Госавиаслужбы от 08.01.2020 No 13 “, - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что проверка проводилась “с целью поддержания уровня безопасности полетов и проведения профилактики авиационных происшествий на авиационном транспорте.

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Также в ведомстве отметили, что “проверка летной годности всего гражданского флота будет проводиться Госавиаслужбой согласно составленному графику проверок“.

Напомним, названы лидирующие авиакомпании в Украине.

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Теги: авиакатастрофа, проверка, МАУ, авиакомпании, Госавиаслужба
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