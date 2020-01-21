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Производство самолетов Boeing 737 Max прекращено

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Компания прекратила производство этой модели самолетов, а сотрудников перевела на другие должности.
Boeing прекратил производство самолетов 737 Max
Boeing прекратил производство самолетов 737 Max
wikipedia.org

Американская компания Boeing прекратила производство самолетов модели 737 Max. Об этом сообщает CNN во вторник, 21 января.

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Отмечается, что эти самолеты временно прекратили производить еще в декабре. При этом в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.

На время прекращения производства сотрудников переведут на другие должности, их увольнять не будут.

Ранее планировалось доработать программу для системы, отвечающей за маневрирование самолета. Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, жертвами которых стали 346 человек.

Второе крушение произошло почти 10 месяцев назад, и самолеты этой модели больше не выполняют рейсы.

Напомним, акции Boeing упали после крушения самолета под Тегераном.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Boeing, самолеты
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