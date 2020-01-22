Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона

Компания предупреждает об угрозе срыва отопительного сезона из-за ареста счетов и обратилась к ГБР и НАБУ с заявлением о мошенничестве.

Оператор подземных хранилищ газа Укртрансгаз заявляет об аресте всего имущества и счетов компании во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО Укрэнергозбут.

“В настоящее время наложен арест на все имущество Укртрансгаза и средства на счетах“, – сообщает пресс-служба компании в среду, 22 января.

Как поясняют в компании, этим решением суд обязал Укртрансгаз поставить частной компании Урэнергосбыт 305 млн куб. м газа, при этом не была указана какая-либо денежная сумма. Ранее истец не пытался взыскать этот газ. Но в 2018 году продал право требования к Укртрансгазу ФК Фин-Инвест. Эта компания в январе поменяла через суд порядок исполнения решения, и теперь с Уртрансгаза требует не газ, а 2,3 млрд грн.

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Укрэнергосбыт фигурирует в деле о растрате миллиардов рефинансирования НБУ, выданных банку Финансы и Кредит Константина Жеваго - якобы на его счета, в частности были выведены эти деньги, добавляют в Укртрансгазе.

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия ЗАО Укрэнергозбут и ООО Финансовая компания Фин-Инвест по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества. В связи с этим УТГ обратилось в Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро. Также она заявляет об угрозе срыва отопительного сезона.

Юристы Укртрансгаза готовятся обжаловать судебное решение по делу.

Напомним, в Нафтогазе перечислили убыточные контракты с Газпромом.

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