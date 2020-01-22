Нацбанк проиграл важный суд Коломойскому

Верховный суд наложил запрет для НБУ на взыскание имущества компании олигарха, которая поручалась по кредитам рефинанса для ПриватБанка.

Верховный суд отказал Национальному банку в праве взыскать имущество компании Гаджибей Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По информации НБУ компания была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку до национализации. Таким образом суд отклонил кассацию НБУ на решения судов предыдущих инстанций. Согласно его решению, Нацбанк должен был взыскать залог с ООО “Гаджибей“ только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка.

Решение Верховного суда нарушает кредиторские права НБУ, заявил регулятор.

Компания Гаджибей в октябре 2014 года предоставила Нацбанку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования на сумму 21 млн грн.

“Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество с финансовых и имущественных поручителей. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения“, - говорится в сообщении регулятора.

В НБУ добавляют, что Верховный суд сам неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов ПриватБанка не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки.

“Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств“, - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Также в пресс-службе НБУ отметили, что на вынесение сегодняшнего решения суду хватило меньше одной минуты в совещательной комнате.

Напомним, у Коломойского отсудили 100 млн по делу Привата.

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