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Глава Нафтогаза прокомментировал возможную отставку

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Андрей Коболев отказался комментировать вопрос о "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения премьер-министром.

Контракт главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании. Об этом Коболев сказал на форуме в Давосе, сообщает Украинская правда в четверг, 23 января.

“У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен. Если он будет продлен – это вопрос к наблюдательному совету“, – сказал Коболев.

При этом он отказался комментировать вопросы о возможном конфликта с коммерческим директором Нафтогаза Юрием Витренко и “собеседованиях“ в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра.

Напомним, ранее стало известно, что Коболев договаривается о новом контракте в Нафтогазе.

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Теги: Нафтогаз, видео, отставка, Андрей Коболев
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