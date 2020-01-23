Глава Нафтогаза прокомментировал возможную отставку
Контракт главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании. Об этом Коболев сказал на форуме в Давосе, сообщает Украинская правда в четверг, 23 января.
“У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен. Если он будет продлен – это вопрос к наблюдательному совету“, – сказал Коболев.
При этом он отказался комментировать вопросы о возможном конфликта с коммерческим директором Нафтогаза Юрием Витренко и “собеседованиях“ в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра.
Коболєв про те, коли може піти з Нафтогазу #Davos2020 pic.twitter.com/oiraHhWJBw— Roman Kravets (@RomanKravets) January 23, 2020
Напомним, ранее стало известно, что Коболев договаривается о новом контракте в Нафтогазе.
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