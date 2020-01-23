Имущество судостроительного завода в Николаеве арестовали

Запрет Печерскиого районного суда Киева касается только права распоряжаться и отчуждать имущество предприятия.

Печерский районный суд Киева арестовал имущество Николаевского судостроительного завода Океан. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

“Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса ОАО “Николаевский судостроительный завод Океан. Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что арест не запрещает владельцам пользоваться и владеть этим имуществом, запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его.

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В апреле 2018 года сообщалось, что Николаевский судостроительный завод должны продать. Здания и землю предприятия планировали продать на аукционе ради покрытия долгов по зарплате. Общая задолженность по зарплате составляла чуть более 30 млн гривнн. В то же время стартовая цена завода – более 52 млн гривен.

Напомним, Херсонский морской порт передали в концессию.

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