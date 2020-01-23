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В Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами

Комментариев: 4
Украина не собирается продавать или сдавать в аренду железную дорогу, в Deutsche Bahn говорят о консалтинге.
Государственную Укрзализныцю не будут продавать или сдавать в аренду немецкому оператору Deutsche Bahn
Государственную Укрзализныцю не будут продавать или сдавать в аренду немецкому оператору Deutsche Bahn
Пресс-служба Кабмина

Государственную Укрзализныцю не будут продавать или сдавать в аренду немецкому оператору Deutsche Bahn. Об этом на Украинском завтраке в Давосе в четверг, 23 января, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий LIGA.net.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что УЗ хотят отдать в управление немцам на 10 лет.

“Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве“, - подчеркнул Криклий.

По его словам, Deutsche Bahn может поделиться своими данными, опытом и наработками.

“Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была “немецкая точность“ в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских“, - отметил министр.

На вопрос о том, будет ли Deutsche Bahn назначать руководителя УЗ и планируется ли поставить на руководящие посты 15 топ-менеджеров от немецкой компании, Криклий ответил:

“Мы говорим пока о консультациях и о партнерстве. В дальнейшем будем рассматривать разные сценарии. Но мы будем защищать интересы Украины - что нам выгодно и что нет. Также мы не отказываемся от планов по IPO“.

Напомним, Украина и Китай будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру.

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Теги: Украина, Укрзалізниця, Германия, Кабмин Украины, железная дорога, Укрзализныця, Мининфраструктуры
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Комментариев (4)
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П    23.01.2020, 15:37
Оценка:  +4
П
Дайте немцам в управление. На такие зарплаты очередь до Берлина будет.
Гончарук  (аноним)  23.01.2020, 15:11
Оценка:  +1
Гончарук
То бишь , "железка" как была так и останется в дерьме. Это только разговоры.
гость  (аноним)  23.01.2020, 15:08
Оценка:  -1
гость
Та вы уж организуйте правительственный сайт, чтобы украинцы точно знали о ваших планах, а не руководствовались бы слухами из "испорченного телефона "
гость  (аноним)  23.01.2020, 15:01
Оценка:  -1
гость
Ну можно быть спокойным за великий шелковый путь через Украину.Его немцы точно обеспечат!А еще загрузят работой свои предприятия по изготовлению подвижного состава и рельсовых путей.А то понимаешь амеры с какими то допотопными GEтепловозами решили бабло стричь!
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