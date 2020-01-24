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Добыча газа в Украине резко упала после роста

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За год в Украине добыли газа почти на 600 миллионов кубометров меньше. Падение в Укргаздобыче составило почти миллиард.
При прошлой власти в Украине говорили о перспективах экспорта газа
При прошлой власти в Украине говорили о перспективах экспорта газа
depositphotos.com
По итогам 2019 года добыча газа в Украине сократилась на 3,4% - до 20,3 миллиардов кубометров. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Стоит отметить, что в 2018 году добыча газа увеличилась на 0,3% (64,8 млн куб. м) – до 20,89 млрд куб. м. 

Большая часть добычи газа (77,8%) приходится на государственные компании Укргаздобыча, Укрнафта и Черноморнефтегаз.
 
Показатели Укрнафты и Черноморнефтегаза не изменились по сравнению с 2018 годом: 1,1 млрд кубометров и 0,01 млрд кубометров соответственно.
 
При этом существенно упала добыча Укргаздобычи. За прошлый год компания добыла 14,6 млрд кубометров газа, тогда как в 2018 году - 15,5 млрд, что стало рекордом.
 
Частные газодобывающие компании за 2019 год увеличили добычу на 0,1 млрд кубометров - до 4,5 млрд кубометров.

Напомним, Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона.

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Теги: газ, энергоресурсы, добыча газа, Минэнерго, Укргаздобыча
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 11:46
Оценка:  0
гость
По старому транзитному договору Украина получала ок.3млрд$в год. Сейчас по новому "контракту" за 5!!!! лет - ок. 7млрд$. Цэ пэрэмога чи зрада?!
гость  (аноним)  24.01.2020, 11:31
Оценка:  0
гость
Ничего, если народ кормить бобовыми- можно пердильным газом ГТС заполнить!
гость  (аноним)  24.01.2020, 11:11
Оценка:  -1
гость
Высосали все что при совке было разведано.В геологоразведку и новые технологии ни гривны не вложили!И вишенка на торт:Гончарук рассказал,поддержит ли правительство инвесторов из РФ
Тот же горшколеп глиняной посуды заявлял что главное для инвестора Украины волать СУГС, это оберег!
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