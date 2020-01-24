Добыча газа в Украине резко упала после роста

За год в Украине добыли газа почти на 600 миллионов кубометров меньше. Падение в Укргаздобыче составило почти миллиард.

При прошлой власти в Украине говорили о перспективах экспорта газа depositphotos.com

По итогам 2019 года добыча газа в Украине сократилась на 3,4% - до 20,3 миллиардов кубометров. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Читай также: Минрегион пояснил принцип перерасчета платежей Стоит отметить, что в 2018 году добыча газа увеличилась на 0,3% (64,8 млн куб. м) – до 20,89 млрд куб. м.

Большая часть добычи газа (77,8%) приходится на государственные компании Укргаздобыча, Укрнафта и Черноморнефтегаз.

Показатели Укрнафты и Черноморнефтегаза не изменились по сравнению с 2018 годом: 1,1 млрд кубометров и 0,01 млрд кубометров соответственно.

При этом существенно упала добыча Укргаздобычи. За прошлый год компания добыла 14,6 млрд кубометров газа, тогда как в 2018 году - 15,5 млрд, что стало рекордом.

Частные газодобывающие компании за 2019 год увеличили добычу на 0,1 млрд кубометров - до 4,5 млрд кубометров.

Напомним, Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона.

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