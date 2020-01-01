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Обнародована сумма зарплаты главы Укрпочты

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Игорь Смелянский получает почти полтора миллиона гривен в месяц на должности главы Укрпочты. В 2020 году он заработает более 22 миллионов гривен.
Смелянский зарабатывает почти 1,5 млн грн в месяц
Смелянский зарабатывает почти 1,5 млн грн в месяц
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Глава Укрпочты Игорь Смелянский получает 1 410 306,3 гривен в месяц. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает Суспильне в четверг, 23 января.

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Всего в 2020 году Смелянскому планируют выплатить 22,4 миллиона гривен, добвили в ведомстве.

“Согласно утвержденному финансовому плану акционерного общества Укрпочта на 2020 год плановые показатели фонда оплаты труда руководителя в год составляют 22 402 тыс. грн, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463,3 грн, среднемесячные расходы на премирование - 693 843 грн “, - сказано в сообщении пресс-службы.

В Мининфраструктуры добавили, что по уставу компании условия контракта с гендиректором и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.

 

Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.

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Теги: зарплаты, Укрпочта, зарплата, Мининфраструктуры
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