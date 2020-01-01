Обнародована сумма зарплаты главы Укрпочты
Глава Укрпочты Игорь Смелянский получает 1 410 306,3 гривен в месяц. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает Суспильне в четверг, 23 января.
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Всего в 2020 году Смелянскому планируют выплатить 22,4 миллиона гривен, добвили в ведомстве.
“Согласно утвержденному финансовому плану акционерного общества Укрпочта на 2020 год плановые показатели фонда оплаты труда руководителя в год составляют 22 402 тыс. грн, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463,3 грн, среднемесячные расходы на премирование - 693 843 грн “, - сказано в сообщении пресс-службы.
В Мининфраструктуры добавили, что по уставу компании условия контракта с гендиректором и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.
Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.
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