В Deutsche Bahn сообщили подробности о соглашении с Укрзализныцей

Детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, еще обсуждаются. Окончательный документ подпишут в феврале.

Детали взаимодействия между Укрзализныцей и Deutsche Bahn будут определены через несколько недель facebook.com

Детали взаимодействия между Укрзализныцей и Deutsche Bahn будут определены через несколько недель. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы немецкого концерна.

“В начале февраля 2020 года член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум взаимопонимания, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества“, - заявили в концерне.

Также в DB напомнили, что накануне в швейцарском Давосе было заключено соглашение, согласно которому, “DB Engineering & Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и оказывать поддержку Украинской железной дороге в ближайшие несколько лет по вопросам предпринимательской и технической деятельности“.

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Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются, добавили в компании.

Напомним, Украина и Китай будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру.

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