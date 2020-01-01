Коболев рассказал, как уменьшить его премию

Глава Нафтогаза посоветовал вернуть полученные по решению Стокгольмского арбитража деньги Газпрому, чтобы не платить ему премию.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев предложил вернуть Газпрому 5 миллиардов долларов, чтобы не было претензий к его многомиллионной премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом он сказал Радио Свобода на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

“Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от Газпрома, и Газпрому их вернуть обратно. Сказать: “У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем“. И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно“, - заявил Коболев.

На вопрос журналистки, адекватно ли он оценивает свои способности и считает ли, что его труд оценивается справедливо, руководитель компании напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет Нафтогаза на рыночных основаниях. Коболев отказался называть и комментировать ее размер, а также заработки своих коллег.

Напомним, в Нафтогазе прокомментировали снятие арестов с активов Газпрома.

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