Глава Укрзализныци получает более 800 тысяч гривен в месяц
В 2018 году глава Укрзализныци Евгений Кравцов в месяц получал более 800 тысяч гривен. За весь год вышла сумма почти 10 миллионов.
Зарплата главы Укрзализныци Евгения Кравцова за 2018 год в целом составила около 10 миллионов гривен, говорится на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.
Читай также: Обнародована сумма зарплаты главы Укрпочты
Исходя из предоставленных данных, в среднем глава УЗ получал около 812,4 тысяч гривен в месяц.
Если говорить более конкретно, заработная плата Кравцова за 2018 год составила 9,749090 миллиона гривен.
Как сообщалось, накануне нового года Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией и о новой работе в публичном государственном секторе.
Напомним, министр образования пожаловалась на маленькую зарплату.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил