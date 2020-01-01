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Глава Укрзализныци получает более 800 тысяч гривен в месяц

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В 2018 году глава Укрзализныци Евгений Кравцов в месяц получал более 800 тысяч гривен. За весь год вышла сумма почти 10 миллионов.
Глава УЗ получил за год почти 10 миллионов
Глава УЗ получил за год почти 10 миллионов
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Зарплата главы Укрзализныци Евгения Кравцова за 2018 год в целом составила около 10 миллионов гривен, говорится на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

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Исходя из предоставленных данных, в среднем  глава УЗ получал около 812,4 тысяч гривен в месяц. 

Если говорить более конкретно, заработная плата Кравцова за 2018 год составила 9,749090 миллиона гривен.
 
 
Как сообщалось, накануне нового года Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией и о новой работе в публичном государственном секторе.

Напомним, министр образования пожаловалась на маленькую зарплату.

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Теги: Укрзализныця, зарплата
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