Глава Укрзализныци получает более 800 тысяч гривен в месяц

Зарплата главы Укрзализныци Евгения Кравцова за 2018 год в целом составила около 10 миллионов гривен, говорится на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

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Исходя из предоставленных данных, в среднем глава УЗ получал около 812,4 тысяч гривен в месяц.