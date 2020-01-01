В Украине зафиксировали первый рейдерский захват с начала года

Сменить владельца фирмы ООО Профтим пытались с помощью поддельной доверенности и госрегистратора.

Платформа для работы с открытыми данными Opendatabot обнаружила первый рейдерский захват в 2020 году. Об этом сообщается на ее сайте в пятницу, 4 января.

Отмечается, что 21 января владелец и директор ООО Профтим Олег Смирнов получил от Опендатабот сообщение о том, что собственником его компании стал неизвестный ему Максим Моисеев.

“После оповещения, пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности“, – говорится в сообщении.

Так, 23 декабря киевский частный нотариус Людмила Андрущенко заверила доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, подпись Смирнова и печать.

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В итоге на основании поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия.

“Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании“, – заявил директор ООО Профтим.

Сообщается, что уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в ЕДРДР, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Минюста.

“Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО Профтим дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено“, – отметили в Опендатабот.

По данным платформы, ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. При этом, с 2014 года количество рейдерства постоянно растет.

Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние пять лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте – Днепропетровская и Львовская области.

Напомним, в Кабмине рассказали, как прекратить рейдерство.

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