По Турецкому потоку прокачали миллиард кубов газа

По газопроводу Турецкий поток, который заработал с 1 января, прокачали первый миллиард кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома в понедельник, 27 января.

“Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу“, - отмечается в сообщении.

Отметим, две нитки газопровода Турецкий поток могут прокачать 15,75 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram