Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

По Турецкому потоку прокачали миллиард кубов газа

Комментариев: 0
Новый российский газопровод заработал с 1 января. Менее чем за месяц по нему прокачали первый миллиард кубометров газа.
По Турецкому потоку планируют прокачивать до 16 млрд кубометров газа
По Турецкому потоку планируют прокачивать до 16 млрд кубометров газа
nord-stream2.com

По газопроводу Турецкий поток, который заработал с 1 января, прокачали первый миллиард кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома в понедельник, 27 января.

“Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу“, - отмечается в сообщении.

Отметим, две нитки газопровода Турецкий поток могут прокачать 15,75 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: газ, Газпром, Турецкий поток
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь